Portrait de Giancarlo Sergi – Le passionné conduit le basket suisse vers son sommet Le prochain Euro se déroulera sans la sélection rouge à croix blanche. Pas de quoi décourager le Vaudois, qui reste ambitieux pour l’avenir. Jérémy Santallo

Giancarlo Sergi, président de Swiss Basket, s’entraîne trois fois par semaine. Florian Cella/24 heures

Il faut imaginer une pièce spacieuse et lumineuse, à l’étage de la salle omnisports du Pierrier, à Clarens, en bord du lac. Ce dimanche 14 mars, jour de finale de la Coupe de la Ligue, Giancarlo Sergi arbore son costume de président de Swiss Basket. Du haut de son double mètre, le secrétaire général d’une organisation mondiale (Global Lottery Monitoring System, à Lausanne), qui lutte contre la manipulation des compétitions, s’installe derrière la table destinée aux joueurs et entraîneurs en salle de presse. S’il a semblé quelque peu surpris, mais touché par notre demande d’entretien la veille, l’homme de 47 ans piaffe d’envie d’échanger – c’est tout juste si on a le temps de démarrer l’enregistrement – en cet après-midi dominical.