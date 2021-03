Vie quotidienne – Le passionné de météo a griffonné sept décennies de faits saillants À L’Auberson, Daniel Joseph documente ses observations en pleine nature depuis l’enfance. Noël blanc ou premières morilles, rien ne lui échappe. Frédéric Ravussin

Daniel Joseph compile presque quotidiennement depuis 69 ans de petites histoires de la vie quotidienne dans des carnets. JEAN-PAUL GUINNARD

«22-23 octobre 1951. Première neige, 10 centimètres.» C’est par cette date et ces huit petits mots écrits serrés dans un petit calepin quadrillé à couverture noire que Daniel Joseph a entamé la compilation quasi quotidienne de ses observations climatologiques dans sa région de L’Auberson. Quelques lignes plus bas, le garçon – alors âgé de 13 ans – complétait: «23 décembre, plus de neige, été à pied avec mon père jusqu’à La Jougnenaz.» Il y a près de septante ans, les Noël verts existaient donc déjà, même à presque 1000 mètres d’altitude sur le balcon du Jura?