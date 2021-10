Concours gastronomique – Le pâté vaudois se plaît à Villeneuve Le deuxième championnat du monde récompense trois producteurs de la cité chablaisienne. David Moginier

Le jury au travail a dégusté 28 pâtés vaudois. DR

L’autre samedi, un jury consciencieux travaillait dur dans les locaux de la cave Obrist, à Vevey. Mais il ne jugeait pas des vins, non, c’était le Championnat du monde du pâté vaudois, deuxième du genre. Avec 28 producteurs en lice et 45 kg de pâté présentés, les dégustateurs ne manquaient pas de travail, sous la direction de Fabien Pairon, Meilleur Ouvrier de France charcutier-traiteur et professeur à l’École hôtelière de Lausanne. Il est intéressant de voir que tant les boulangers que les bouchers-charcutiers sont présents au concours, chacun venant avec ses trucs et astuces pour améliorer la recette de base.

Au final, c’est celui de Cyrille Pittier qui l’a emporté chez les professionnels. Il travaille au sein de la Boulangerie-Pâtisserie Durgnat, à Villeneuve, sur qui rejaillit l’honneur. Il précède Pascal Gerber, de Suter Viandes, à Villeneuve aussi, et Olivier Guillet, patron de la Boucherie des Remparts… toujours à Villeneuve. L’an dernier, la première édition avait sacré le Petit Encas, à Étagnières.

Le championnat propose également une catégorie apprentis, pour favoriser la relève. Ici, c’est Ethan Baruffa, apprenti à l’École professionnelle de Montreux, qui l’a emporté. Le podium est complété par les deux apprenants de la Boulangerie la Sarrasine, à Lucens: Lorie Rossat, 2e (elle avait gagné le concours l’an dernier), et Rafael Iriate, 3e.

