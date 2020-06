Procès de huit jours – Le pâtissier Philippe Guignard accusé d’escroquerie L’ancien patron de plusieurs établissements prestigieux aurait dupé seize personnes pour éponger ses dettes, avec l’aide de trois complices. Parmi eux se trouve le notaire et ancien député radical Michel Mouquin. Les montants en jeu avoisinent les 3 millions. Mathieu Signorell

Le célèbre pâtissier Philippe Guignard a été patron de plusieurs établissements, notamment à Orbe (photo), à Lausanne et au Brassus. Olivier Allenspach (archives)

L’acte d’accusation fait 62 pages et la liste des victimes atteint seize personnes. Pas étonnant donc que le procès du célèbre confiseur Philippe Guignard et de son ami et notaire Michel Mouquin, également ancien chef du groupe radical au Grand Conseil, et de deux complices, soit prévu sur huit jours à la fin du mois. Dans les grandes lignes, c’est une affaire d’escroquerie pour rembourser notamment les dettes de Philippe Guignard et de sa société qui les mène devant le tribunal. Les montants en jeu avoisinent les 3 millions de francs. Mais certains ont été remboursés depuis lors.