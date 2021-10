Événement le 27 octobre – Le patrimoine audiovisuel suisse valorisé à travers 40 activités Plusieurs expositions, projections, tables rondes et ateliers seront organisés mercredi dans tout le pays à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel.

Des collections audiovisuelles seront présentées le 27 octobre en Suisse, notamment à Lausanne. (Photo d’archive) KEYSTONE/Valentin Flauraud

Près de 40 activités animeront la Suisse la semaine prochaine à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel du 27 octobre. Une série d’expositions, projections, tables rondes ou encore ateliers seront au rendez-vous.

Donner à voir et à écouter les histoires qui animent les archives audiovisuelles d’ici et d’ailleurs: c’est l’objectif de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. En Suisse, le public vibrera au rythme du slogan «Weisch No? – Tu t’souviens? – Ti ricordi?».

Plusieurs collections audiovisuelles qui habitent le patrimoine helvétique seront présentées, dans un mouvement de valorisation des archives encouragé par l’UNESCO. Des manifestations se combineront avec des visites virtuelles, de Genève à Zurich en passant par Lausanne, Martigny, Neuchâtel, Bâle, Berne ou encore Lugano.

Même s’il habite notre quotidien, le patrimoine audiovisuel reste parfois peu ou mal connu, explique également la directrice de Memoriav, Cécile Vilas. Rendre les archives disponibles et sensibiliser le public, notamment à sa conservation particulièrement complexe, sont les deux enjeux majeurs.

Des centenaires en festivités

Plusieurs célébrations de centenaires divers figurent au programme du 27 octobre. Au bout du lac Léman, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) commémore les 100 ans de sa filmographie. Ses quatre premiers films de 1921 offriront un voyage dans le temps au public.

La capitale vaudoise, quant à elle, se rappelle qu’Henry Brand, figure majeure de la photographie et du cinéma suisses des années 1950 à 1980 aurait eu 100 ans en 2021. L’occasion de célébrer la carrière de cet artiste «aux multiples facettes» et «injustement inconnu du grand public».

Dans le sillage de ces célébrations, ses clichés s’exportent dans le parc du Musée d’ethnographie de Neuchâtel, qui accueillera sa première exposition de photographies. Des images prises en 1953 au Niger se logeront dans le paysage.

L’Association de presse valaisanne a aussi 100 ans cette année. Pour l’occasion, la Fondation Pierre Gianadda à Martigny propose une exposition dédiée aux enjeux et défis des médias valaisans. À Martigny également, un atelier de photographie conviera les curieux à la Médiathèque.

Activités diverses

Le public aura aussi la possibilité de franchir les portes de Radio Fribourg, et de partir à la découverte de ses archives sonores. De l’autre côté de la Sarine, Bâle se penchera sur les collections de jeux vidéo en Suisse, Lucerne mettra à l’honneur son photographe Mondo Annoni et Zurich proposera une plongée virtuelle dans les archives télévisuelles de la SRF (télévision publique alémanique).

Les activités qui accompagnent en Suisse la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel sont coordonnées par l’association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle Memoriav depuis près de 15 ans. Cette dernière aide également les institutions – financièrement et techniquement – à la conservation de leur patrimoine.

ATS

