Protection des vieilles pierres – «Le patrimoine est devenu partisan alors qu’il est à tout le monde» La nouvelle loi de protection des monuments historiques est sortie sans grande modification du Grand Conseil mardi. Au soulagement des gardiens du temple de Patrimoine suisse, jusqu’ici absents des débats. Erwan Le Bec

Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse Vaud, a suivi de près les débats du Grand Conseil sur les nouvelles lois de protection des monuments historiques. 24HEURES/Chantal Dervey

À l’exception de quelques retouches, la nouvelle loi destinée à la protection du patrimoine bâti et des sites archéologiques est sortie intacte du second débat, mardi, au Grand Conseil. Destiné à faire date, le texte aura toutefois droit à une ultime passe d’armes, notamment sur le droit de préemption de l’État et sur la possibilité pour les associations – autrement dit Patrimoine suisse – de proposer le classement d’édifices historiques.

Jusqu’ici remarquablement discrète, la principale association de gardiens des vieilles pierres, Patrimoine suisse et sa présidente vaudoise, Béatrice Lovis, livrent un regard tranché sur une loi pourtant destinée à sauvegarder l’héritage bâti.