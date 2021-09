Éditorial - Le patrimoine industriel, ce n’est pas que du vintage

Une petite quinzaine. C’est en gros tout ce qui reste de ces grandes dames de brique qui marquaient autrefois le paysage vaudois. Parce qu’on ne s’est pas toujours intéressé à elles, parce qu’elles faisaient «tache dans le paysage», beaucoup ont disparu sans que grand monde ne s’en émeuve. Et pour cause. Une cheminée, pour beaucoup, c’est avant tout le symbole de la pollution. Alors qu’il y a encore un siècle leur fumée et le coup de sifflet annonçaient les files d’ouvriers se rendant à l’ouvrage, depuis quelques générations les volutes incarnent avant tout la méfiance. Parfois à juste titre, dira-t-on aux abords du Vallon, à Lausanne.

Lire aussi: Vestiges en voie de disparition, les cheminées sortent de l’ombre

Ce n’est pourtant pas les reconversions de friches qui ont manqué ces dernières années. Aux quatre coins du canton, nombre de fabriques désaffectées, allant parfois jusqu’à représenter des petites villes en soi – pensez à Leclanché, à Yverdon — ont connu un jour nouveau grâce à des opérations immobilières ou à des projets de reconversion économiques ou plus alternatifs. Il a été possible de sauver les murs, parfois les toits en shed et quelques structures en briques. C’est vintage. C’est bobo. C’est joli et c’est rentable. Mais sans ces cheminées, toutes dans des états assez variables, le message est incomplet.

Ce sont elles, de toute leur altitude, qui incarnent la hauteur et la puissance qu’ont représentées ces fabriques et ces industries. Des repères dans des campagnes en transformation. Les débuts de la Suisse moderne, c’est vrai. À une période où leur élévation se faisait à dos d’hommes, sur des échafaudages de bois et brique par brique, elles signifiaient à elles seules le monde du travail et du progrès, que ce soit le fait de petites sociétés familiales ou des premières multinationales. Des symboles de l’effort et de la Suisse moderne. Mais parce qu’on en tombait, parce que des ramoneurs y laissaient la vie, elles en disent aussi long sur la condition ouvrière, autre force du début du siècle. «Le clocher de l’église et la cheminée de la fabrique – symbole du double élément vital de ceux qui reposaient à leur ombre: la prière et le travail», écrivait, dans un feuilleton de la «Feuille d’Avis de Vevey», la romancière brestoise M. Maryan, en 1892.

Revenons aux fumées. Si beaucoup de cheminées se sont écroulées, et ce partout en Suisse, c’est aussi parce que leurs héritiers n’ont pas tous voulu assumer leurs retombées. Aujourd’hui, pas facile de construire un marketing qui assume des décennies de volutes de charbons ou de mazout. C’est pourtant cela qui nous manque. À l’heure où à la foule des sorties d’usine répond la foule des jeunes en grève pour le climat, l’éventail muséographique et patrimonial suisse, si riche, doit pouvoir expliquer aux générations futures pourquoi et comment nous avons noirci le ciel.

Erwan Le Bec est journaliste au quotidien 24heures pour la rubrique Vaud & Régions. Il couvre plus particulièrement le Nord vaudois. @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.