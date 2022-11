Domicile fiscal douteux – Le patron de BFM TV est dans le collimateur du fisc genevois Une bataille judiciaire bat son plein entre le propriétaire de la chaîne française et le fisc genevois qui l’accuse de mentir sur son lieu de résidence. Etonam Ahianyo

Patrick Drahi, propriétaire de la chaîne de télévision française BFM TV. AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Le patron de BFM TV est dans le viseur du fisc genevois. L’Administration cantonale du bout du lac soupçonne Patrick Drahi de mentir sur son lieu de résidence afin de bénéficier d’une imposition attractive.



L’information a été révélée mardi par le pôle enquête de la RTS et Heidi.news. Pour découvrir ce qui ressemble fort à un pot aux roses, les journalistes des deux rédactions ont dû consulter des milliers de pages provenant d’une fuite informatique.





Officiellement, le milliardaire français est domicilié à Zermatt, en Valais, où il bénéficie d’un forfait fiscal alléchant. Le problème, c’est que le fisc genevois croit dur comme fer que Patrick Drahi et sa femme résident en réalité dans la commune huppée de Cologny (GE).



Fort de cette conviction, l’Administration cantonale genevoise a ouvert, en juin 2019, une procédure réclamant de l’argent au richissime dont la fortune est estimée entre 10 et 11 milliards de francs, selon «Bilan».

Le milliardaire conteste les faits

Patrick Drahi nie les faits et n’entend pas se laisser faire. Il mandate l’étude d’avocats Oberson Abels pour défendre ses intérêts. Un bras de fer riche en rebondissements s’engage.



L’homme d’affaires s’était à un moment donné tourné vers le fisc vaudois. Ce dernier a fait savoir aux conseillers économiques du Français que, «conformément à ce qu’admet la jurisprudence en la matière, il est manifeste que le volume d’activité exercée en Suisse par Patrick Drahi n’est pas suffisant pour lui refuser une imposition d’après la dépense (ndlr: un forfait fiscal)». La réponse est clairement aux antipodes de celle du fisc genevois. Le magnat des médias va en profiter.

Patrick Drahi obtient donc un forfait fiscal et séjourne à Rolle (VD) pendant cinq ans. Chose curieuse, quatre mois après l’obtention de cet avantage, les époux Drahi signent un contrat de séparation de biens. Une note du bras droit de l’homme d’affaires, datée de juillet 2021, précise qu’il s’agirait d’une «séparation de corps».

«Séparation de corps»

Signe qu’un enjeu financier colossal est bien au cœur de cette affaire, l’Administration cantonale vaudoise des impôts estime que «la dépense annuelle des époux Drahi peut être fixée au minimum à 2 millions de francs». Selon les calculs de nos confrères de la RTS et Heidi.news, cela représente environ 800’000 francs d’impôts par an.



À la fin de son séjour dans le canton de Vaud en 2011, Patrick Drahi a négocié un nouveau forfait fiscal avec le canton du Valais, dont les journalistes ne connaissent pas la teneur.



En définitive, trois cantons romands sont impliqués dans ce dossier dont l’issue est pour le moment incertaine. En attendant, les avocats de Patrick Drahi ont répondu mardi aux questions de la RTS.



La chaîne publique a publié leur réponse dans son intégralité. «Par principe, M. Drahi ne commente, ni ne confirme ou n’infirme les allégations relatives à sa vie privée, à celle de ses enfants ainsi qu’à sa religion. M. Drahi et sa famille ont toujours payé les impôts et taxes dont ils sont redevables conformément aux réglementations applicables dans les pays concernés et n’ont jamais fait l’objet d’amendes prononcées par l’Administration fiscale genevoise.»

