Série noire – Le patron de la BRI, c’est lui Le comédien Bruno Todeschini, natif de Couvet, incarne le boss de l’antigang dans la nouvelle création originale de Canal+. Cécile Lecoultre

Bruno Todeschini dans «BRI», une série qui brasse les fidélités perverses entre terrorisme, trafic de drogue et criminalité de gangs. CANAL PLUS / DR

Avec une élégance classieuse, Bruno Todeschini déclare tout de go: «Bien sûr, on peut toujours espérer avoir une autre carrière, mais je n’ai jamais été aigri par rapport à la mienne. Il y a vingt-cinq ans, le clivage entre le cinéma et la télévision empêchait d’aller de l’un à l’autre. Désormais, c’est plus subtil…» Et de détailler les fiches de paie, les films d’auteur à la Desplechin ou Téchiné qui ne nourrissent pas son homme, les séries qui en revanche assurent. «Surtout, de nos jours, ajoute le comédien avec un regret dans la voix, les téléfilms ont tendance à disparaître au profit des feuilletons qui fidélisent l’audience.» Lui a cotisé à toutes sortes de commissariats, Julie Lescaut, Maigret et autre Capitaine Marleau.