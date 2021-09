Extension du certificat Covid – Le patron des restaurateurs vaudois traité de «nazi» Pour des propos jugés trop modérés sur le pass sanitaire, Gilles Meystre a reçu des insultes qu’il juge inacceptables. «Je dis stop!» Laurent Antonoff

Le président de GastroVaud redoute que les restaurateurs essuient comme lui des volées de bois vert dès ce lundi, jour de l’extension du pass sanitaire à l’intérieur des établissements. PHOTOS: FLORIAN CELLA Florian Cella/24 heures

«Si je me fais insulter pareillement avant l’entrée en vigueur du pass sanitaire dans les restaurants, imaginez ce que les tenanciers vont recevoir comme volées de bois vert dès ce lundi!» Gilles Meystre, le président de GastroVaud, est remonté. Il l’a fait savoir ce dimanche sur les réseaux sociaux. La raison de sa colère? S’être fait traiter de «nazi» et de «collabo» sur internet pour des propos jugés trop tempérés à propos des dernières directives du Conseil fédéral afin de lutter contre le Covid-19.

Gilles Meystre l’assure: d’après ses propres investigations, ce ne sont pas des restaurateurs qui l’ont insulté de la sorte. «Ce sont essentiellement des antivax. Depuis le début de la crise sanitaire, j’encaisse les critiques, bien conscient d’abord que cela fait partie intégrante du job, et ensuite, que l’on s’attaque plus facilement aux messagers qu’aux décideurs. Je me trompais. Alors aujourd’hui, je dis stop. La hargne et les insultes, ça suffit!»