Exposition universelle de Dubaï – Le Pavillon suisse ouvre ses portes, entre tradition et innovation Situé dans le désert émirati, le Pavillon d’environ 2000 m2 présentera dès vendredi les diverses facettes de la Suisse afin de consolider ses relations avec les partenaires commerciaux au Moyen-Orient.

Le Pavillon Suisse de l’Exposition universelle à Dubaï ouvre ses portes vendredi et jusqu’au 31 mars 2022. KEYSTONE/PRAESENZ SCHWEIZ/DANY

Entre paysages de montagnes et innovations, le Pavillon suisse à l’Exposition universelle à Dubaï, qui ouvre ses portes vendredi, souhaite présenter «les diverses facettes de notre pays». Il servira de plateforme au gouvernement et à des partenaires privés.

Cette participation est pour la Suisse «l’occasion d’accroître sa notoriété et de mieux faire connaître ses atouts dans la région», s’est réjoui Nicolas Bideau, le chef de Présence Suisse, cité dans un communiqué du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) publié jeudi. Le Pavillon doit permettre de consolider les relations avec les partenaires commerciaux de la Suisse au Moyen-Orient et d’y renforcer ses performances économiques et son attrait touristique.

Le Pavillon suisse, situé dans le désert émirati, consiste en une structure cubique d’environ 2000 m2 avec une façade en miroir. À l’intérieur, les visiteurs pourront déambuler au milieu d’un paysage de montagnes qui mettra en avant des destinations touristiques helvétiques.

Innovation à l’honneur

L’innovation sera aussi à l’honneur. Des projets et des produits développés par des universités, des start-up et des entreprises suisses seront présentés.

Des colloques, des tables rondes ou encore des ateliers interactifs auront lieu, grâce à la présence temporaire de Swissnex, réseau d’échanges scientifiques mis en place par la Suisse, et à la collaboration du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation.

La Direction du développement et de la coopération sera aussi de la partie, avec une exposition dans le domaine de la diplomatie de l’eau et de l’utilisation durable des ressources mondiales en eau.

Relations diplomatiques

Le Pavillon sera également utilisé au niveau diplomatique. Une délégation officielle, emmenée par le président de la Confédération Guy Parmelin, s’y rendra lors de la journée nationale suisse, le 29 octobre.

Ignazio Cassis y effectuera une visite en février prochain pour inaugurer une exposition consacrée au thème de la diplomatie de l’eau. Ueli Maurer y fera aussi une apparition, en compagnie d’acteurs du secteur financier suisse, dans le cadre de la campagne de promotion de la place financière helvétique.

Partenaires privés

Le Pavillon se base sur un partenariat public-privé. Des partenaires privés y participeront aussi. Le cigarettier Philip Morris devait également être un sponsor mais le DFAE y avait renoncé en 2019 pour des questions d’image. Le coût de la participation suisse à l’expo s’élève à 16,5 millions de francs.

Jusqu’au 31 mars 2022, l’événement va réunir 192 pays. Il s’agit de la première exposition universelle à avoir lieu dans la région Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud et à être organisée par un pays arabe. Sur le thème «Connecter les esprits, construire le futur», l’exposition attend 25 millions de visiteurs, dont 70% en provenance de l’étranger.

ATS

