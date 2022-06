Coupe du monde 2022 Afficher plus

Les 30 équipes déjà qualifiées pour le Mondial au Qatar.

Zone Afrique: Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.

Zone Amérique du Sud: Brésil, Argentine, Equateur, Uruguay.

Zone Amérique du Nord et centrale: Canada, Mexique, Etats-Unis.

Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite.

Zone Europe: Danemark, Allemagne, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Pays de Galles.

Les deux derniers tickets seront attribués les 13 et 14 juin à l’issue des barrages intercontinentaux. L’Australie, les Emirats arabes unis, le Pérou, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande sont encore en course.