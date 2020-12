Modèle finlandais – Le pays dirigé par les femmes qui résiste à la pandémie Avec moins de 500 morts dus au Covid, la Finlande est le bon élève du continent. Après un an de pouvoir, la première ministre Sanna Marin rassure par son calme et sa détermination. Anne-Françoise Hivert, Stockholm

La première ministre Sanna Marin, entourée des quatre femmes ministres dirigeant les partis de la coalition gouvernementale. Twitter, Valtioneuvosto Statsrådet

Réalisé par un internaute finlandais, en décembre 2019, le montage avait fait le buzz, sur les réseaux sociaux. On y voyait les photos des cinq leaders de la coalition gouvernementale qui venait juste de prendre ses fonctions en Finlande: cinq femmes, dont deux de 32 ans (la centriste Katri Kulmuni – remplacée depuis par Annika Saariko, 37 ans – et la cheffe de file de l’Alliance de gauche, Li Andersson), deux autres âgées de 34 ans (la sociale-démocrate Sanna Marin et la Verte Maria Ohisalo), et la patronne du Parti suédois, Anna-Maja Henriksson, 56 ans.