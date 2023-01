Ant Hampton et Rita Pauls proposent une balade audio sur la plage, «Des rives vivaces»(18 janv-11 fév.) La chorégraphe La Ribot présente «DIEstinguished» (20-22 janv.) et la comédienne Jeanne Balibar compose une lecture théâtralisée dans «Les Historiennes» (27-28 janv.). Sans oublier les deux expos (18 janv.-11 fév.): «Le spectacle de l’architecture», par le photographe Matthieu Gafsou, et l’exposition d’ouverture signée Philippe Quesne, Tim Etchells, Rabih Mroué et La Ribot.