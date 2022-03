200’000 francs évaporés à Genève – Le paysan de Jussy, le cannabis légal et la fraude au prêt Covid

Plus de 200’000 francs évaporés – Le paysan de Jussy, le cannabis légal et la fraude au prêt Covid Propriétaire d’un hangar illégal sur la rive gauche, l’agriculteur «insoumis» a été condamné pour escroquerie. Luca Di Stefano

Le prévenu à la barre et son avocat, M e Guy Zwahlen. DESSIN PATRICK TONDEUX

Il est arrivé devant les juges dans son blouson en cuir, décontracté et souriant. Puis, les questions se sont mises à pleuvoir sur le paysan de Jussy appelé à la barre. L’agriculteur a bafouillé, cherché ses mots, s’est perdu. Puis son visage s’est fermé quand il a entendu le procureur le dépeindre en affabulateur. En fin de journée, lundi soir, il est reparti du Tribunal correctionnel avec une condamnation en première instance à 30 mois de prison, dont six ferme, pour escroquerie et faux dans les titres.