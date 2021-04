Portrait de Jean-Luc Chollet – Le paysan lettré aime semer la bonne parole Élu UDC à Lausanne et au Grand Conseil, l’agriculteur à la retraite quittera bientôt la politique. Son indépendance d’esprit est saluée. Lise Bourgeois

Jean-Luc Chollet avec son vieux pick-up Peugeot qu’il utilisait pour aller chercher les lavures pour ses cochons. Odile Meylan

Tout en haut de Lausanne, le domaine de Rovéréaz n’est plus exploité par Jean-Luc Chollet. C’est pourtant là que nous le retrouvons, puisqu’il continue d’y habiter avec son épouse Laurence, dans la petite maison vers les garages. Le député et conseiller communal UDC est né ici, fils de Constant et Marinette. Jean-Luc Chollet a repris le domaine en fermage après son père, en 1979. Sa mère ne le destinait pas à devenir paysan; elle le voyait plutôt en prof d’histoire. C’est pourquoi le jeune Jean-Luc a fréquenté le collège, en latin-grec.

Lorsqu’il a suivi l’école d’agriculture à Grange-Verney, il s’est retrouvé comme un «ovni» parmi ses collègues de l’arrière-pays. «Je ne connaissais rien de la vie de village, du bal du samedi soir, se remémore-t-il. Ce n’est que parce que mes camarades portaient sur moi un regard curieux et bienveillant que je ne suis pas devenu leur tête de Turc.» Le paysan des hauts de la capitale a su découvrir la réalité campagnarde: «Aujourd’hui, je revois encore mes camarades de l’époque. Nous sommes comme une famille.»