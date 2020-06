Surprise au parlement – Le PDC coule in extremis la réforme du service civil Les conditions d’entrée pour les civilistes ne seront pas durcies, afin de favoriser l’armée. La gauche exulte, la droite crie à la trahison. Florent Quiquerez

La réforme avait pour but de freiner la baisse des effectifs de l’armée. Keystone

Durcir les conditions d’accès au service civil pour garantir suffisamment d’effectifs à l’armée. Cette réforme qui a déjà fait couler beaucoup d’encre au parlement ne verra jamais le jour. Le Conseil national l’a enterrée en vote final ce vendredi, à la surprise générale. On savait la gauche et le Parti vert’libéral opposés au texte, ils ont reçu le coup de pouce inattendu d’une majorité d’élus du centre. En face, le PLR regrette et l’UDC est folle de rage. «Le PDC menace la sécurité de la Suisse», écrit le parti dans un communiqué.