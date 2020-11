Élections jurassiennes – Le PDC échoue à récupérer son siège Les cinq ministres sortants ont été réélus au second tour pour le Conseil d’État, qui reste au centre gauche. Julien Wicky

Stéphane Babey, à gauche, candidat non élu pour le parti (PDC), félicite David Eray, ministre élu du parti (PCSI). keystone-sda.ch/Jean-Christophe Bott

C’était un combat qui s’annonçait difficile pour le PDC jurassien. Sonné au printemps dernier lors de l’élection complémentaire suite au départ de Charles Juillard, le parti du centre voyait son second siège au Conseil d’État partir dans les mains de la gauche avec l’élection de Rosalie Beuret Siess et n’a pas réussi, ce dimanche, à le récupérer. Une déconvenue pour l’historique formation majoritaire qui avait compté jusqu’à trois ministres de 1993 à 2002 et qui est, toujours, le parti le plus représenté au parlement.

Les cinq sortants ont été réélus. Dans un mouchoir de poche, c’est le ministre PLR Jacques Gerber qui a terminé en tête avec 12’815 suffrages. Il devance de 10 voix le ministre PDC Martial Courtet. La conseillère d’État socialiste Nathalie Barthoulot se classe 3e avec 11’851 voix devant la seconde socialiste Rosalie Beuret Siess avec 11’647.

Sursaut régionaliste

Pour la cinquième place, c’est donc le ministre chrétien-social indépendant David Eray qui a remporté la lutte face au second candidat PDC Stéphane Babey grâce à une mobilisation de son district des Franches-Montagnes. Il obtient 10’413 suffrages contre 9584 à Stéphane Babey. En cas d’échec de David Eray, les Franches-Montagnes n’auraient plus eu de représentant au gouvernement. Une telle issue aurait constitué une première depuis l’entrée en souveraineté du canton du Jura en 1979.

Rien n’était gagné car au premier tour, David Eray avait plus de 700 voix de retard sur Stéphane Babey qui a donc permis au PDC d’y croire jusqu’au bout. «Les Franches-Montagnes ont eu un sursaut vraiment bénéfique avec un soutien massif et je suis très honoré de ce soutien», a déclaré David Eray sur Radio Fréquence Jura (RFJ).

Élections sous le signe du Covid

Au regard de la situation sanitaire, la Chancellerie avait encouragé les électeurs à voter par correspondance. Pour les partis, il a été difficile de faire campagne en raison de la pandémie. Les candidats ont attendu les résultats chez eux ou en très petit comité. La participation s’est malgré tout élevée à 45,7%.