La poussée verte se confirme en Valais

Les Verts valaisans ont fait une percée dimanche lors des élections communales. Ils progressent fortement par rapport aux élections de 2016 et confirment la poussée constatée lors des fédérales de 2019.

Lors de la dernière législature, les Verts disposaient d’un seul siège dans l’entier du canton, occupé par Marylène Volpi Fournier. Celle-ci avait repris le siège de Christophe Clivaz, élu au Conseil national.

La Verte a été reconduite dimanche, et désormais, elle ne sera plus seule. A Sierre, le parti réussit à chiper un siège au PDC avec Jérémy Savioz et en conquiert d’autres dans des communes plus petites.

A Mont-Noble, les Verts remportent deux fauteuils alors qu’ils ne présentaient qu’une candidate. Le parti installe aussi une représentante à Martigny-Combe, Grimisuat, Chalais ainsi qu’un élu à Salvan et un autre à Savièse. Avec neuf candidats élus pour l’heure, la formation se rapproche de son objectif fixé à au moins 12 représentants.