Élections 2020 – Le PDC recule en Valais, s’accroche dans le Jura Le parti du centre a connu des fortunes diverses dans ses deux bastions romands. Bien placé dans le Jura, il prend une claque dans le Vieux-Pays. Julien Wicky

Dans le Jura, le cinquième siège se jouera entre David Eray (PCSI), à gauche, et Stéphane Babey (PDC) qui veut récupérer le second siège de son parti perdu au printemps. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Dans le Jura comme en Valais, c’est le sort du PDC qui a attiré la majorité des regards. Et le moins qu’on puisse dire c’est que le parti du centre a vécu des destins différents. Dans le Jura, sept mois après avoir perdu le siège de Charles Juillard au profit de la socialiste Rosalie Beuret Siess, le PDC peut songer à récupérer ce second fauteuil au gouvernement. Mais ce n’est vraisemblablement pas à la gauche qu’il pourrait le reprendre mais plutôt au sortant franc-montagnard David Eray, membre du Parti chrétien social indépendant, arrivé sixième d’un ballottage général. Cette lutte focalisera les enjeux du second tour le 8 novembre prochain.

Devant eux, les quatre ministres sortants que sont Martial Courtet (PDC), Nathalie Barthoulot (PS), Rosalie Beuret Siess (PS) et Jacques Gerber (PLR) se tiennent dans un mouchoir de moins de 500 voix. C’est la première fois que le PDC Jura partait aux élections avec deux candidats seulement, lui qui avait compté jusqu’à trois ministres au sein du gouvernement de 1993 à 2002. En lançant ce ticket, le parti ne voulait pas courir le risque de disperser des suffrages. Le Jura était le premier canton de Suisse romande à renouveler ses autorités depuis les élections fédérales et le début de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Petite vague verte en Valais

La fortune du PDC a été tout autre en Valais. Après avoir vu ses scores s’effriter lors des dernières élections cantonales et fédérales, c’est maintenant à l’échelon local que le puissant parti valaisan enregistre une déconfiture, particulièrement dans la partie francophone du canton. Il y perd en effet plus d’une quinzaine de sièges dans les Exécutifs communaux qui étaient renouvelés ce dimanche. Il abandonne la majorité absolue qu’il détenait dans une douzaine de Municipalités et la récupère dans seulement deux autres. Il lâche encore des plumes dans deux villes, Sierre et Monthey.

Ce résultat sonne comme un avertissement pour les démocrates-chrétiens qui sont toujours majoritaires au gouvernement valaisan avec trois sièges alors que le poids électoral du PDC se rapproche des 35%. L’instance sera renouvelée dans un peu moins de six mois et le PDC revendique toujours ses trois sièges. Les appétits des partis minoritaires étaient déjà passablement aiguisés et il est certain que les résultats de ce dimanche entretiendront leur faim. Les Verts, qui ne comptaient jusqu’ici qu’une seule élue dans les Exécutifs communaux, sont les gagnants du jour et réussissent une percée en raflant douze sièges supplémentaires.