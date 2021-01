Broye fribourgeoise – Le PDC staviacois résistera-t-il à la disparition des cercles électoraux? Dans le canton de Fribourg, les élections communales sont aussi agendées le 7 mars. Organisées à la proportionnelle, elles s’annoncent très animées dans le bourg broyard. Frédéric Ravussin

À Estavayer, 49 candidats briguent les 9 sièges de l’Exécutif communal. GOOGLE STREET VIEW

Avec 49 candidats pour 9 sièges attribués à la proportionnelle pour l’Exécutif, c’est peu dire que les élections communales seront âprement disputées du côté d’Estavayer (FR), le 7 mars prochain. D’autant plus que, comme le prévoyait la convention de fusion, les cercles électoraux n’existent plus pour désigner les conseillers communaux de cette deuxième législature du chef-lieu broyard fusionné depuis 2016. De fait, seuls les nouveaux venus écologistes, qui soumettent quatre noms aux électeurs, n’ont pas déposé une liste complète. Soit neuf candidats.

Même si huit des neuf conseillers communaux élus voilà quatre ans et demi – seul le PDC Dominique Aebischer qui a démissionné l’automne dernier ne brigue pas un nouveau mandat – souhaite rempiler, l’ordre établi pourrait être remis en question par l’ensemble de la population appelée cette fois-ci à voter pour tous les candidats en lice. Fin octobre, le syndic PDC Eric Chassot (ancien indépendant, il a rallié ce parti en 2019) confiait du reste à ce propos à nos confrères de «La Liberté» que la situation était pour lui «inconfortable». Il ne pourra en effet plus compter comme en septembre 2016 sur le seul choix des électeurs de son village de Bussy où il connaît tout le monde.

La force du PDC

Il pourra en revanche sans doute s’appuyer sur la force de son parti de centre droit dans la commune. En début de législature, le PDC comptait en effet deux sièges, contre un au PLR, au PS et à l’UDC, et quatre aux Indépendants (un élu du bourg staviacois et trois conseillers communaux sans étiquette officielle, nommés par les cercles électoraux villageois). Les trois élus des villages ont depuis rejoint les rangs démocrates-chrétiens, leur donnant un ascendant que les autres partis veulent aujourd’hui atténuer.

«Le PDC reste le plus grand groupe, mais il ne pèse en tout cas pas plus qu’un tiers de l’électorat.» Steve Pillonel, conseiller général du Groupe indépendant

À commencer par le PLR, qui a déjà annoncé viser trois sièges. Les indépendants ne cachent pas non plus leur volonté de gagner un second fauteuil à l’Exécutif. «Le PDC reste le plus grand groupe à Estavayer, c’est incontestable, mais il ne pèse en tout cas pas plus qu’un tiers de l’électorat», estime ainsi Steve Pillonel, membre du bureau du Conseil général pour le Groupe indépendant.

«Nous espérons un second siège pour la gauche plurielle, via la liste verte.» Rose-Marie Rodriguez, conseillère générale PS

L’UDC Michel Zadory estime que pour son parti, la donne a changé avec la fusion. «Les anciennes communes sont davantage agrariennes que le bourg d’Estavayer. J’espère donc qu’on pourra décrocher un deuxième siège.» Une finalité qui ressemble à celle de la socialiste Rose-Marie Rodriguez. À un détail près. Mais il est d’importance: «Notre ambition est raisonnable. Nous souhaitons d’abord conserver notre siège. Et nous en espérons un second pour la gauche plurielle, via la liste verte.»

Quoi qu’il en soit, les démocrates-chrétiens souhaitent conserver leurs acquis. «Nous sommes cependant conscients qu’avec le système à la proportionnelle, les cartes sont redistribuées. Mais nous présentons une très bonne liste, qui doit nous permettre d’atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé», relève Anne Meyer Loetscher, responsable communication du PDC staviacois.

Pour ce qui est de l’organe délibérant (le Conseil général), la commune reste «divisée» en sept cercles électoraux pour une seconde législature. Comme inscrit dans la convention de fusion. Et s’il y a bien abondance de candidats – 159 pour 60 sièges – le scrutin ne sera pas disputé partout. Mais à Estavayer-le-Lac, avec 124 candidats pour 33 places, la bataille fera rage.