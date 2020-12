Une saga sans fin – Le pêcheur de Vevey se retrouve empêché de travailler Contraint de quitter son cabanon du quai Perdonnet pour laisser place à un projet immobilier, Patrice Brügger a déménagé dans un local provisoire. Problème: il n’a pas le droit d’y découper son poisson… Karim Di Matteo

C’en est fini du «cabanon du pêcheur» (photo) situé à côté du Café du Port. Patrice Brügger a déménagé cette semaine dans de nouveaux locaux totalement inadaptés à son exploitation, dénonce-t-il. 24 HEURES

Dure semaine pour Patrice Brügger. Le pêcheur professionnel, bien connu des badauds du quai Perdonnet, a été contraint de quitter définitivement le cabanon qu’il occupait depuis des années à côté du Café du Port. Les travaux préparatoires du projet de bâtiment qui abritera deux duplex et un local destiné à l’accueillir sur 50 m² – selon la servitude établie lors de la vente par la Commune du terrain en 2010 pour 850’000 fr. - ont débuté voilà quelques mois. Mis en demeure et menacé d’amendes, le pêcheur a dû s’exécuter. «Son» vieux cabanon – même si son bail est dénoncé depuis 2013 et sa présence tolérée «à bien plaire» – sera détruit ces jours.