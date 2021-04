Procès pénal – Le pédophile qui s’ignorait a abusé de neuf adolescentes Souffrant d’un trouble sexuel, un jeune homme est jugé pour s’en être pris à des filles à peine pubères. La plus jeune n’avait pas 12 ans. Flavienne Wahli Di Matteo

La Cour correctionnelle du Nord vaudois juge un jeune homme atteint de pédophilie à Renens. Chris Blaser

Le dossier sort du lot à plus d’un titre. Il est rare d’abord qu’un diagnostic de pédophilie soit clairement établi pour un prévenu. Plus rare encore que le malade admette son trouble et entreprenne de se soigner. Tout aussi étonnant, cet accusé demande à rester en prison «au moins une année de plus», afin de poursuivre une intense remise en question.

L’activité délictueuse de cet homme de 27 ans arrêté il y a tout juste une année est aussi impressionnante: neuf victimes de moins de 16 ans ont eu à pâtir de ses agissements entre 2016 et 2020, l’une n’ayant même pas soufflé sa douzième bougie. La Cour correctionnelle du Nord vaudois jugeait lundi ce frénétique de sexe qui assouvissait ses pulsions à travers d’innombrables échanges rendus possibles par les réseaux sociaux où il multipliait les relations éphémères.