Portrait d’Olivier Saudan – Le peintre aux mille histoires aime plus que tout transmettre Fraîchement retraité, le prof a toujours aimé bousculer les codes. À l’honneur, l’artiste a carte blanche au Musée Alexis Forel. Maxime Schwarb

Le peintre Olivier Saudan dans son atelier lausannois. CELLA FLORIAN/VQH

Dans l’entrebâillement de la porte, Olivier Saudan apparaît avec un bouledogue français et un boston terrier. «Rentrez vite avant qu’ils ne s’échappent!» nous lance le peintre lausannois. Son atelier de l’avenue des Alpes est baigné d’une atmosphère créatrice et savamment désordonnée, où les toiles se mêlent aux tapisseries et aux photographies. «Navré de vous avoir fait venir ici, mais je m’y sens plus à l’aise que dans un bureau froid», glisse-t-il. On est bien d’accord avec lui.