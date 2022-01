La France à trois mois du vote – «Le pèlerinage à Disney fait partie de l’identité française» Le politologue Jérôme Fourquet aide à comprendre l’importance, mais aussi les limites, du thème identitaire dans la campagne présidentielle française. Alain Rebetez Paris

Quand il évoque la France, Jérôme Fourquet préfère parler de changement d’identité que de perte d’identité. AFP

À peine plus de trois mois avant le premier tour de la présidentielle, le 10 avril, la campagne électorale française entre maintenant dans sa phase finale. Trois personnages tiennent les premiers rôles: le président sortant Emmanuel Macron et deux femmes qui le défient, Marine Le Pen (RN) et Valérie Pécresse (LR). Savoir laquelle des deux parviendra au second tour dépend en partie d’un quatrième personnage, Éric Zemmour, qui a marqué jusqu’à présent la campagne en imposant le thème identitaire.

Pour mieux comprendre l’importance de ce thème, le politologue Jérôme Fourquet, coauteur de «La France sous nos yeux», explique en quoi il a une résonance profonde pour les Français.