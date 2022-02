Traîtrise, divorce, félonie… – Le Pen, la famille où les passions intimes ont un sens politique Il y a eu le père dans le passé, la fille aujourd’hui et peut-être la nièce demain. Comment comprendre la famille Le Pen et ses divisions féroces jouées en public? Alain Rebetez Paris

Marine Le Pen est loin d’avoir caché qu’elle avait été touchée par le fait que sa nièce Marion Maréchal ne la soutienne pas. AFP

Le nom semble prédestiné: domaine de Montretout, à Saint-Cloud. C’est là, dans ce manoir légué par un sympathisant, que la famille Le Pen s’est repliée en 1976, après un attentat contre son appartement parisien. C’est là que le clan s’est constitué, déchiré, retrouvé, au fil du divorce vaudevillesque de l’épouse, de la trahison de l’aînée ou du «parricide» de la cadette, et maintenant de la félonie d’une nièce… Autant d’épisodes vécus comme une pièce shakespearienne, au milieu du public, avec des acteurs qui se répondent par médias interposés et dont les passions intimes se teignent d’enjeux politiques. Chez les Le Pen, on montre tout.