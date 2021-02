États-Unis – Le Pentagone purge ses commissions consultatives des alliés de Trump Le Pentagone a annoncé mardi la suspension des activités de 42 commissions consultatives, où l’ex-président Donald Trump avait nommé des dizaines de fidèles dans les tout derniers jours de son mandat.

Le nouveau ministre de la Défense, Lloyd Austin, à Washington le 29 janvier 2021. AFP

Dans une note adressée aux chefs de services et de commandements, le nouveau ministre de la Défense Lloyd Austin a annoncé que 42 commissions consultatives chargées de donner un avis externe au Pentagone dans divers domaines, seraient réexaminées pour déterminer si elles apportent des «bénéfices tangibles» au ministère.

Des centaines d’experts seront donc remerciés et les activités des commissions suspendues jusqu’en juin, a-t-il précisé. La plupart des experts sont remerciés à compter du 16 février.

Peu après les élections de novembre, l’administration Trump avait écarté les anciens chefs de la diplomatie Henry Kissinger et Madeleine Albright du Defense Policy Board, chargé d’aider à élaborer la stratégie de défense américaine. Ils avaient été remplacés par l’ancien élu républicain Newt Gingrich, considéré comme un faucon, et l’ancien général Anthony Tata, devenu commentateur sur la chaîne Fox News et surtout connu pour ses tweets islamophobes.

Informations importantes

Corey Lewandowski et David Bossie, des responsables de la campagne électorale de Donald Trump, avaient été nommés au Defense Business Board, censé donner un avis indépendant sur les grands contrats attribués par le Pentagone. Les experts siégeant à ces commissions ne sont pas rémunérés, mais la fonction est prestigieuse et elle peut donner accès à des informations importantes.

Même si Lloyd Austin a souligné vouloir étudier l’utilité de ces commissions, le Pentagone a fait savoir qu’il s’agissait d’une réponse aux dizaines de nominations de dernière minute de l’administration Trump. «Il est sûr que l’activité frénétique qui s’est produite dans la composition de beaucoup de ces commissions entre novembre et janvier a profondément inquiété le ministre et l’a certainement aidé à prendre cette décision», a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

À l’issue de l’évaluation de ces commissions, Lloyd Austin décidera du nombre de commissions qu’il souhaite garder et nommera de nouveaux experts.

AFP