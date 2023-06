Astronautique – Le Pentagone relance la chasse aux ovnis Le Département américain de la défense a décidé d’ouvrir une enquête sur ces phénomènes inexpliqués. Pascal Gavillet

Steven Greer, un ufologue, lors d’une conférence sur les PAN, phénomènes aériens non identifiés, qui s’est tenue à Washington cette semaine. GETTY IMAGES

Les premières observations remontent à l’après-guerre. Mais dans les années 60 et surtout 70, la fascination pour les ovnis, acronyme d’objets volants non identifiés – faut-il le rappeler? – avait atteint une sorte d’apogée, voire d’hystérie, phénomène entretenu par des médias plus ou moins sérieux à l’affût de leurs lectorats. Nouveaux témoignages hebdomadaires, débats télévisés, ouvrages de vulgarisation scientifique, collections de livres venaient ainsi nourrir l’ufologie (littéralement étude des ovnis – ou UFO en anglais) en flux plus ou moins continu, convoquant quelques spécialistes autoproclamés comme le journaliste Jean-Claude Bourret.