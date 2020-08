Phénomènes inexpliqués – Le Pentagone traque les OVNIS et leurs débris Une nouvelle enquête du «New York Times» atteste de l’intérêt des militaires américains pour les phénomènes aériens inexpliqués. Alain Jourdan

Le programme secret du Pentagone pour enquêter sur des objets volants non identifiés n’a jamais été stoppé . Getty Images

Le monde de l’ufologie est à nouveau en pleine ébullition. Fin juillet, «The New York Times», déjà à l’origine de la publication de vidéos de l’armée montrant des déplacements d’OVNI, est allé encore bien plus loin en révélant que des débris de véhicules «qui ne sont pas fabriqués sur Terre» avaient été étudiés dans le plus grand secret par l’armée américaine. Une révélation fracassante qui donne corps aux scénarios complotistes les plus fous sortis de la tête des auteurs de la série «X-Files».