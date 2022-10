Rapt à La Chaux-de-Fonds – Le père accusé d’enlèvement ne sera pas extradé en Suisse La justice française n’a pas accédé à la demande helvétique. Elle estime que la Suisse a violé dans ce dossier la Convention européenne des droits de l’Homme.

La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Pau (F) a refusé la demande déposée par la Suisse. AFP/Thomas COEX

Le père accusé de l’enlèvement de ses jumeaux à la mi-octobre à La Chaux-de-Fonds (NE) ne sera pas extradé en Suisse. La chambre d’instruction de la Cour d’appel de Pau (F) a refusé la demande déposée par la Suisse. L’homme est désormais considéré comme libre.



«Le père souhaite vivement venir en Suisse muni d’un sauf-conduit pour s’expliquer devant la justice», a indiqué vendredi son avocat Frédéric Hainard à Keystone-ATS. Cet homme est actuellement en Espagne, a-t-il ajouté, revenant sur une information publiée en ligne par plusieurs médias.

«Vite en besogne»

La Cour d’appel de Pau a estimé que la justice suisse avait violé la Convention européenne d’extradition, ainsi que la Convention européenne des droits de l’Homme dans ce dossier. L’avocat chaux-de-fonnier estime que la procureure neuchâteloise en charge de l’affaire était allée «vite en besogne» et a demandé sa récusation.

Le père des jumeaux a toujours nié le kidnapping. Il explique être venu à La Chaux-de-Fonds, depuis l’Espagne, pour exercer son droit de visite. Sur place, personne n’a répondu à ses appels. Quand il a vu les enfants sortir, il les a appelés et les jumeaux sont venus et sont montés dans la voiture. Le père sera arrêté plus tard dans les Landes (F).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.