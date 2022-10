Contribution au patrimoine lausannois – Le père de l’horloge de la Palud n’est plus Pascal Besson a choisi de s’éteindre avec Mireille, son épouse, le 6 octobre dernier. L’histoire d’un amour indéfectible. Claude Beda

Les réalisations de Pascal Besson sont innombrables. Il est par exemple l’auteur de l’œuvre officielle qui a accompagné la barque lémanique la «Vaudoise» à Brest en 2004. ARC-Jean-Bernard Sieber/VQH

Peintre, graphiste, créateur de décors de théâtre, de vitraux et de tapisseries, le créateur de l’horloge parlante de la place de la Palud à Lausanne n’est plus. Pascal Besson (91 ans) et son épouse, Mireille (89 ans), tous deux malades, s’en sont allés ensemble le 6 octobre dernier avec l’aide d’Exit. La cérémonie d’adieu a eu lieu jeudi à l’église du Prieuré de Pully, commune où a vécu le couple. C’est dans cette même église qu’ils s’étaient dit oui pour la vie en 1955.