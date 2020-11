Hommage à Alexandre Gisiger – Le père du fameux patrimoine en carton n’est plus L’éditeur vaudois Alexandre Gisiger est décédé à quelques jours de ses 83 ans. Avec son épouse Ketty, le couple de passionné a vendu plus d’un million des emblématiques maquettes en papier de châteaux suisses, prisées du jeune public. Erwan Le Bec

Alexandre et Ketty Gisiger ont dédié leur carrière à l’histoire et au patrimoine suisse. Leurs petits châteaux, fermes, voire transports à découper étaient des incontournables des boutiques de musées et des classes d’écoles. Joëlle Gisiger

Des générations et des générations de jeunes Romands ont décoré leurs chambres avec ces châteaux de papier plus vrais que nature, et des générations de parents en grattent encore sans doute les traces de colle sur la table de la cuisine.

Petit éditeur et bricoleur de génie, Alexandre Gisiger s’en est allé après une courte maladie le 15 novembre dernier. Le Pulliéran aurait eu 83 ans ce mardi.

Plus d’un million d’exemplaires

Avec son épouse Ketty, il avait lancé il y a plus de cinquante ans ses premières maquettes destinées au jeune public. Les musées, les catalogues de jouets mais surtout les écoles ont contribué à en faire des incontournables. Simples, didactiques, bon marché, inratables ou presque, elles se sont vendues à plus d’un million d’exemplaires en Suisse et dans le monde, jusqu’à ce que le couple lève peu à peu le pied ces dernières années.

«Mais les commandes continuent à arriver. La question est maintenant de savoir comment faire perdurer cette œuvre», s’interroge sa fille Joëlle Gisiger.

Tout commence en 1975. Amis d’enfance, Alexandre (alors aux Éditions Rencontre) et Ketty (infirmière de nuit) se retrouvent, se remarient et décident de se lancer dans une aventure éditoriale commune. «Ils faisaient déjà de petits tipis d’Indiens pour nous et d’autres enfants, sourit Joëlle Gisiger. Un jour, ils en ont proposé au Cirque Knie.» La famille de Rapperswil est séduite. La maquette à découper passe à la télévision, et le succès est immédiat: 500 découpages du célèbre chapiteau sont commandés en une demi-heure.

La maquette du château de Lucens est la 2e a avoir été publiée par la maison d’édition vaudoise. Le succès a été rapide. De petites descriptions historiques accompagnaient les découpages. Joëlle Gisinger Férus de patrimoine, Alexandre et Ketty Gisiger ont sillonné toute la Suisse pour documenter sur place les châteaux destinées aux maquettes des enfants et des écoliers. Joëlle Gisinger Précis, détaillé, le travail de la petite maison d’édition a connu une renommée romande, voire internationale, faisant rêver les enfants mais aussi en servant de support pédagogiques dans les écoles. Joëlle Gisinger 1 / 4

Autodidacte, mordus de patrimoine, le couple installé à Chapelle-sur-Moudon va se lancer à tâtons, avec peu de moyens. «Ils ne cherchaient pas de reconnaissance des historiens, poursuit Joëlle Gisiger. Juste la conviction et le plaisir. Dès qu’une maquette avait été vendue à 10’000 exemplaires, ils lançaient la suivante.»

D’abord le château de Grandson, puis Lucens, Gruyères, Thoune, Sonnenberg, Thoiry en France, puis Ballenberg, le téléphérique de Saas-Fee, la Vaudoise évidemment… le tout au 1: 300e. Le couple de passionnés tenant à chaque fois à se rendre sur place pour photographier et dessiner les vieilles pierres, rencontrer les spécialistes ou les archives. Ils iront jusqu’à mesurer eux-mêmes des châteaux au fil à plomb quand les plans n’existaient pas.

Une œuvre nationale, selon le couple Gisiger, pour qui «le Röstigraben n’existe pas», expliquaient-ils au journal du «Nord vaudois» en 2000, persuadé de faire «le plus beau métier du monde».

Alexandre Gisiger, avec son imposante barbe, n’hésitait pas à prendre publiquement la parole pour la défense du passé, comme en 1990 pour la sauvegarde de la collection d’appareils photo Auer. Il s’est plus trivialement engagé contre les PTT, dont il accusait l’antenne de Sottens de perturber ses ordinateurs.

Loin des lumières, la petite maison d’édition «Ketty et Alexandre» s’est également diversifiée dans l’héraldique des communes romandes et de nombreux livres d’histoire locale ou régionale. Le patrimoine vaudois leur doit beaucoup.