Nécrologie – Le «père» du Juraparc s’en est allé André Blanc est décédé, à 90 ans. En 1972, il avait repris le chalet d’alpage du Mont-d’Orzeires, à Vallorbe. Il le transformera en parc animalier. Frédéric Ravussin

Si les loups ont précédé de peu les ours à Juraparc, André Blanc a toujours souhaité accueillir des plantigrades. DR

Les ours, les loups et les bisons de Juraparc sont orphelins. Fondateur du parc animalier installé au Mont-d’Orzeires entre Vallorbe et la vallée de Joux, André Blanc est décédé samedi, entouré des siens. Il avait 90 ans.

«Avoir des ours, c’était son rêve. Juraparc, c’était son bébé. Même si j’en ai repris la direction il y a trente ans, il n’a jamais quitté les lieux. Il y a quinze jours, il m’a encore demandé si j’avais bien changé les bisons de parc.» Le témoignage d’Olivier, son fils aîné, en dit long sur l’attachement que le Vallorbier portait à l’œuvre de sa vie.

Né au Laos

Et c’est vrai qu’il avait de quoi être fier de son projet construit patiemment et progressivement, ce fils de missionnaires né au Laos en 1932 d’un papa broyard et d’une maman combière.

André a 3 ans lorsque le couple rentre en Suisse et s’installe à la vallée de Joux, puis à Vallorbe pour exploiter un domaine agricole dont André héritera.

Mais au début des années 1970, les temps sont déjà durs dans le milieu. Père de trois enfants, André cherche donc un moyen de mieux joindre les deux bouts. Quand se présente l’occasion de reprendre le chalet d’alpage du Mont-d’Orzeires, propriété de la Commune de Vallorbe, il saute sur l’occasion avec Loulette, son épouse. «Il a tout de suite vu le potentiel de ce site. Il a été visionnaire», relève Olivier Blanc.

Les idées viennent petit à petit. Tenir un chalet d’alpage, c’est bien, mais y proposer une activité autre que culinaire, c’est encore mieux. Dragon à l’armée, il acquiert chevaux et poneys grâce auxquels il propose cours d’équitation et balades. Le quadragénaire vient de mettre le pied à l’étrier du tourisme.

Et la somme de travail n’empêche pas ce pilote, membre de l’Air-Club d’Yverdon, de prendre de la hauteur dès qu’il en a l’occasion ou de s’asseoir quelques années durant dans les rangs radicaux du Conseil communal de Vallorbe.

«Peu de choses faisaient peur à mon père, mais ses risques étaient toujours calculés.» Olivier Blanc, actuel directeur de Juraparc

Dans la deuxième moitié des années 80, les chevaux s’en vont, remplacés par des bisons d’Amérique: le parc animalier du Mont-d’Orzeires est définitivement né. Il deviendra Juraparc 2002, quand arrivent les ours. «Très vite, mon père a voulu en accueillir.» Les barrières administratives et la proposition de zoologues intéressés par leur cohabitation avec des loups ont fait que le canidé a précédé le plantigrade de quelques mois.

D’autres espèces – dont le lynx et le cheval de Przewalski – ont par la suite fait le bonheur des visiteurs du Mont-d’Orzeires. «Mon père avait un côté aventurier, il aimait ce qui sort de l’ordinaire. Et si peu de choses lui faisaient peur, ses risques étaient toujours calculés.» La persévérance était également au nombre de ses qualités. Il en aura fait montre jusqu’à la fin. Fatigué, le pilote du Mont-d’Orzeires a attendu que sa fille arrive d’Australie avant de s’envoler définitivement.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.