Un peu de bonne humeur – «Le père Noël a une attestation internationale de déplacement» Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a répondu avec beaucoup d’humour à un enfant de cinq ans qui s’inquiétait de la tenue des fêtes de fin d’année. Florian Paccaud

Le père Noël porte un masque et peut voyager dans le monde entier avec une attestation de déplacement, a écrit jeudi le Premier ministre italien sur Facebook pour rassurer les enfants de son pays sur la tenue des fêtes de fin d’année.

«Le père Noël m’a garanti qu’il possède déjà une attestation de déplacement internationale: il peut voyager partout et distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde», écrit Giuseppe Conte en réponse à un garçon de cinq ans, prénommé Tommaso, qui lui avait envoyé une lettre lui demandant de ne pas confiner «Babbo Natale».

«Il m’a confirmé qu’il utilise toujours le masque et maintient la bonne distance pour se protéger et protéger toutes les personnes qu’il rencontre», ajoute-t-il.

Du lait chaud, des biscuits et du gel désinfectant

Le Premier ministre italien invite ensuite le garçonnet à disposer sous le sapin, outre du lait chaud et des biscuits, un flacon de gel désinfectant. «Je t’annonce qu’il ne sera pas nécessaire de préciser dans ta lettre au père Noël que tu as été sage, parce que je le lui ai déjà dit», poursuit le chef du gouvernement italien.

Et de conclure: «J’ai aussi appris que tu voulais demander au père Noël de chasser le coronavirus. N’oublie pas de demander un autre cadeau».

L’Italie, premier pays d’Europe frappé au printemps par la pandémie de nouveau coronavirus, affronte depuis quelques semaines une deuxième vague virulente et vient de dépasser le million de cas.

«Noyau familial resserré»

Des restrictions à la mobilité et au travail ont été prises au plan national et local, en fonction de la gravité de la situation d’une région à l’autre, mais un nombre croissant de médecins et de responsables politiques réclament des mesures plus énergiques, voire un reconfinement total.

Quelle que soit l’évolution de la pandémie au cours des prochaines semaines, le ministre des Affaires régionales, Francesco Boccia, a indiqué jeudi que Noël serait célébré entre membres du «noyau familial resserré».