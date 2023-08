Subventions 2035 – Le Père Noël Rösti désengorge l’axe Lausanne-Genève Le Conseil fédéral approuve un nouveau tunnel ferroviaire de 1,3 milliard sur sol vaudois et des centaines de millions supplémentaires pour Genève. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

À peine arrivé au Département des transports, le nouveau ministre Albert Rösti fait un gros cadeau à la région lémanique. (KEYSTONE/Anthony Anex) keystone-sda.ch

À quelque chose malheur est bon. Après les affres du trou de Tolochenaz, la gabegie concernant la transformation de la gare de Lausanne et la colère suite au nouvel horaire des CFF en Suisse romande, enfin une bonne nouvelle! La région lémanique a touché le jackpot mercredi en séance du Conseil fédéral. Ce dernier débloque 1,3 milliard pour un nouveau tunnel ferroviaire entre Morges et Perroy et plus d’un demi-milliard supplémentaire pour l’aménagement de la gare de Genève.