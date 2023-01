Aide humanitaire – Le périple d’un Nyonnais parti livrer des génératrices en Ukraine Près de Kiev en décembre et désormais à Kharkiv, André Courbat sillonne le pays en guerre avec son fourgon pour aider les gens à se chauffer. Yves Merz

Les génératrices suffisent à faire fonctionner la pompe de circulation d’eau dans les radiateurs du chauffage central pour tout un immeuble. Ici, la chaufferie de l’Université agraire de Poltova, qui accueille 400 réfugiés. LDD

Le guitariste André Courbat n’a pas froid aux yeux. Ébranlé par la tragédie en Ukraine, le Nyonnais n’a pas hésité à prendre la route au volant de son fourgon pour aller distribuer des génératrices, des couvertures et des vêtements chauds dans des villes et villages bombardés, en manque d’électricité et de chauffage. Pour mener à bien son opération, il est épaulé par l’ONG Van for Life, basée à Versoix (voir encadré).