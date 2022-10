Amérique du Sud – Le Pérou touché par treize séismes d’une magnitude allant jusqu’à 5,9 Une série de tremblements de terre, d’une magnitude allant jusqu’à 5,9, a secoué le Pérou vendredi, sans faire de victime ni de dégât.

Le Pérou se situe dans ce qu’on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une zone d’activité sismique importante le long de la côte ouest du continent américain. (Image d’illustration) AFP

Treize séismes d’une magnitude allant jusqu’à 5,9 ont secoué le sud du Pérou vendredi, sans qu’aucune victime ni aucun dégât matériel n’aient été signalés jusqu’à présent, selon le centre sismologique national.

Le séisme le plus important, d’une magnitude de 5,9, a été enregistré à 15h22 heure locale (22h22, heure suisse), avec un épicentre dans l’océan Pacifique à une profondeur de 26km, à 111km au sud-ouest de la ville côtière d’Ica, à quelque 400 km au sud de Lima, a précisé le centre.

Pas de tsunami

La direction de l’hydrographie et de la navigation a exclu les risques de tsunami. Le séisme le plus récent, d’une magnitude de 5,2, a été signalé à 18h35 heure locale. Son épicentre se situait dans l’océan Pacifique, à 15 km de profondeur et à 96 km au sud-ouest d’Ica.

Le Pérou se situe dans ce qu’on appelle la ceinture de feu du Pacifique, une zone d’activité sismique importante le long de la côte ouest du continent américain. Le 15 août 2007, un séisme de magnitude 7,9 à Pisco, également dans la région d’Ica, dont l’épicentre se trouvait sur la côte centrale, a fait 595 morts et a déclenché un petit tsunami.

AFP

