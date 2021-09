Conditions de travail au CHUV – Le personnel de la maternité est «en souffrance», dénonce un syndicat SUD saisit l’inspection du travail, s’inquiétant de l’épuisement des équipes dû au manque d’effectifs. Marie Nicollier

Le syndicat SUD évoque «une situation pour le moins inquiétante, en particulier s’agissant du taux d’absentéisme pour incapacité de travail». Chantal Dervey

Nouvelle alerte sur les conditions de travail au CHUV, après la mobilisation du 23 juin. «Le personnel de la maternité est dans un état de grande fatigue. La situation est pour le moins inquiétante, en particulier s’agissant du taux d’absentéisme pour incapacité de travail. Les gens s’épuisent et tombent malades. Cette situation dure depuis des années et s’est aggravée avec le Covid», dénonce Aristides Pedraza, du syndicat SUD.

«Si le personnel est en souffrance depuis trop longtemps, la patientèle en subit également les conséquences.» Syndicat SUD

Ce dernier a demandé à l’inspection du travail d’enquêter. «Les risques psychosociaux sont avérés. Il faut intervenir d’urgence», estime le syndicaliste. Il dénonce «une situation de souffrance et de pénibilité au travail, un taux d’absentéisme important, une politique générale de flux tendu, des effectifs insuffisants et des remplacements eux aussi insuffisants. Le personnel subit de longue date une pression croissante, le management engendrant un stress important et une atteinte structurelle à la santé.»