Quand les 50-64 ans pourront-ils se faire vacciner? Très bientôt, répète le Département vaudois de la Santé, sans plus de précision. «Nous ne pouvons communiquer pour l’heure les dates d’ouverture de la vaccination aux groupes suivants de la population. Nous ne pouvons que dire qu’une ouverture plus large est imminente.»

Examinons l’ordre d’accès au vaccin, à savoir la fameuse liste des groupes de Vaudois pouvant y prétendre. En raison de la pénurie, elle a fait l’objet de modifications et de précisions depuis le lancement de la campagne de vaccination. Et comprend aujourd’hui cinq catégories, contre six initialement.

«À ce stade, il n’est pas prévu d’ouvrir deux catégories en même temps. Mais rien n’est exclu.» Sonia Arnal, déléguée à la communication du Département vaudois de la santé

En l’état, deux groupes sont prioritaires avant celui des 50 ans et plus. Tout d’abord, le personnel soignant en contact avec des patients. «Leur inscription est possible dès aujourd’hui 13 avril», indique le Département de la santé, exauçant le souhait de la Société vaudoise de médecine. Au début de l’année, ces professionnels* avaient été rétrogradés dans les priorités vaccinales.

Proches aidants: nouvelle restriction

Autre catégorie passant avant les 50 ans et plus: les personnes vivant en institution (CAT, EVAM, EPSM, HNM, PPS). «Pas les EMS et institutions apparentées, vaccinés en groupe 1, y compris les personnes vulnérables âgées de moins de 75 ans vaccinées au moment du passage des équipes mobiles. Il s’agit par exemple des personnes en situation de handicap ou des détenus», précise le Canton. Ce groupe comprend aussi le personnel desdites structures et les proches aidants. Ces derniers font l’objet d’une nouvelle restriction: ils doivent vivre sous le même toit que la personne qu’ils assistent pour prétendre à l’injection.

Viennent ensuite les deux dernières catégories: les Vaudois nés en 1971 ou avant, et enfin toute personne de plus de 18 ans.

Genève a ouvert le 12 avril la vaccination à deux nouveaux groupes cibles, les 55-64 ans et les 45-54 ans, «en prévision de l’ouverture la semaine prochaine du vaccinodrome de Palexpo, doté d’une capacité d’accueil de 4000 personnes par semaine, et de l’augmentation des livraisons de doses de vaccins». «Le dispositif de vaccination cantonal permet d’augmenter significativement la cadence, ajoutent les autorités genevoises. Plus il y aura d’inscrits, moins nous perdrons de temps face à l’épidémie.»

Contrairement à Genève (qui utilise l’outil de rendez-vous vaccinal proposé par la Confédération), Vaud ne permet pas aux groupes qui ne sont pas éligibles de s’inscrire à l’avance. Le Département de la santé envisage-t-il d’ouvrir deux catégories en même temps? «À ce stade, ce n’est pas prévu mais tout est envisageable en fonction des livraisons de doses, répond Sonia Arnal, déléguée à la communication. On n’exclut rien.»

Actuellement, le taux de vaccination des Vaudois de 75 ans et plus stagne à 65% et celle des 65-74 ans s’élève à 39%.

