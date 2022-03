Secteur sanitaire parapublic vaudois – Le personnel des hôpitaux, CMS et EMS en colère Ils dénoncent une rupture des négociations de la part des patrons au sujet des revalorisations salariales. Marie Nicollier

Le personnel du secteur parapublic vaudois de la santé s’est mobilisé à plusieurs reprises ces dernières années. Ici: une manifestation en octobre 2020. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Le secteur sanitaire parapublic vaudois se mobilise à nouveau. Des employés des CMS, EMS et hôpitaux régionaux se sont réunis en assemblée générale le 3 mars. Organisations professionnelles et syndicats dénoncent «une rupture des négociations», de la part des faîtières patronales, concernant le processus de revalorisation salariale. Ils lancent une pétition demandant la reprise des discussions et «l’octroi effectif et rapide» des augmentations. Leur slogan: «Même patients = même travail = même salaire!»