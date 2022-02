Absences dues au Covid-19 – Le personnel morgien à la rescousse des cantines scolaires La Commune a lancé un appel à tous ses collaborateurs pour venir en renfort dans les structures d’accueil parascolaire décimées par le coronavirus. Gaëlle Monayron

Plusieurs membres du personnel communal ont rejoint les «cantines» de la ville pour s’occuper de l’accueil de midi qui menaçait d’être supprimé en raison de nombreuses absences liées au Covid-19. Monayron

Isolement, quarantaine, quand le phénomène touche tout un service, il y a un moment donné où celui-ci ne peut plus «boucher les trous», comme dans les cantines scolaires! Et la situation était critique puisqu’une vague massive de quarantaines a déferlé et un tiers du personnel de l’accueil parascolaire s’est retrouvé, d’un coup, cloîtré à la maison.