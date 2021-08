Un été en toute fluidité - Le petit Grenet administre les pénuries et les excès du lac de Bret

Préserver la biodiversité Afficher plus

Le barrage du Grenet est équipé (tout à gauche sur la photo) d’une passe à poissons, dispositif obligatoire pour permettre leur montaison. Patrick Martin

Gérer les flux doit permettre d’anticiper les inondations et les sécheresses mais aussi de garantir leurs quartiers aux animaux. Au Canton, Philippe Hohl fait valoir que tout nouveau projet de barrage ou de seuil doit assurer la migration piscicole avec le respect d’un débit minimum et la possibilité pour les poissons de pouvoir remonter la rivière.

Le flux permanent qui évite la mise à sec du lit du cours d’eau est également favorable au reste de la faune, castors, rats musqués et autres arthropodes. Ces exigences écologiques sont en vigueur depuis des décennies, ce qui n’empêche pas de nombreux cours d’eau d’être encore à la peine en Suisse, comme l’indique régulièrement le WWF.

Marie-Thérèse Sangra est conseillère communale Verte à Lausanne et aussi chargée d’affaires au WWF. Elle fait valoir que la migration piscicole ou des autres espèces, comme les écrevisses, par exemple, doit être assurée: «Les barrages sont aussi une entrave au déplacement des sédiments, ce qu’on appelle le charriage, très important pour le lit de la rivière, car il forme les milieux dans lesquels les habitats vont se faire.»

Depuis les années 90, et plus précisément encore depuis 2011, la loi prévoit des mesures de revitalisation à chaque fois que l’on intervient dans un cours d’eau, ce qui a été fait au Grenet. La spécialiste note que la législation fédérale a «énormément» amélioré la conception des projets sur les cours d’eau.

Conseillère communale Verte et active au WWF, Marie-Thérèse Sangra note que les grands ouvrages d’autrefois ne sont plus possibles aujourd’hui. Odile Meylan/A

Mais les ouvrages de la première moitié du XXe siècle ont causé un tort considérable à la nature: «À la Grande-Dixence, on a fait un barrage derrière lequel il n’y a plus une goutte d’eau. Aujourd’hui, ce ne serait plus possible.» On essaye donc de corriger les «erreurs» du passé en laissant plus de droits à la nature: «Cela coûte très cher. Mais le problème n’est même pas l’argent, c’est la lutte pour l’espace.» En Suisse, il n’y a pas de place. Encore moins lorsque le développement grignote peu à peu le territoire.