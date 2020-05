Patrimoine industriel – Le petit musée d’Orbe prépare sa reconversion Alors qu’un projet de rénovation des anciens Moulins Rod est en cours, le locataire des murs historiques fera ses bagages en septembre. L’association poursuivra ses activités dans la région. Erwan Le Bec

Orbe, 12 septembre 2017, projet de transformation des anciens Moulins d’Orbe, patrimoine industriel vaudois. ©Florian Cella/24Heures VQH

Le petit musée des Moulins Rod, à Orbe, aussi artisanal qu’intéressant, c’est bientôt fini. Père des lieux, Pierre-André Vuitel annonce son départ de cette friche industrielle unique en Suisse pour fin septembre. Ce n’est pas la première fois que cet agitateur culturel de la place le dit. Mais cette fois-ci, c’est au regard d’une convention de départ signée avec le propriétaire Orllati, pour fin septembre. La fin d’une aventure lancée il y a 15 ans par ce passionné.

Visés par un projet de reconversion, comprenant une partie culturelle, les anciens moulins étaient occupés depuis 2009 par l’Association Développement 21, qui avait mis en valeur le patrimoine industriel, historique et naturel de cet incroyable labyrinthe de murs, de machines et de tuyaux témoignant de l’épopée de la maison Rodynam, mais aussi des origines médiévales du site.

Coronavirus oblige, la saison 2020 se fera sans programme spécial et sans le festival Moulin mouline, qui comprenait la pianiste française Marie-Paule Belle en tête d’affiche.

Pierre-André Vuitel s’était publiquement opposé aux projets d’Orllati, évoquant même une offre de rachat des locaux, suivis de près par les Monuments historiques. Las. «On s’en ira avec notre documentation, nos archives et la mémoire des lieux, en laissant sur place le patrimoine mobilier», évoque-t-il. Le tout sera stocké aux Clées, en attendant la suite. Assemblée pendant des années par l’association et ses professionnels ou amateurs en réinsertion, la documentation comprend quelques pépites inédites, et surtout un certain regard sur le patrimoine des environs d’Orbe.

La suite, c’est de l’événementiel itinérant: des promenades, des visites guidées, un petit festival d’histoire autour de l’ancien château médiéval des Clées, etc. «Il faut faire voyager le public dans le temps et inscrire notre démarche dans le territoire», poursuit Pierre-André Vuitel.

Site et panneaux didactiques

Le premier volet est en tout cas déjà lancé. Un site internet richesses-patrimoniales.ch et toute une série de panneaux posés en un rien de temps sur des sites de la région, déjà valorisés ou non. Ils comprennent l’abri sous roche de Baulmes, le viaduc du Day, les anciennes tourbières d’Orbe, Entreroches ou encore la carrière des fontaines de Croy.

Des panneaux didactiques ont été posés un peu partout dans les environs élargis d’Orbe. Tout public, ils reprennent les recherches de la petite équipe de passionnés qui a œuvré dans les anciens moulins. Pierre-André Vuitel

«Nous avons considéré que valoriser ce patrimoine était de notre responsabilité, en travaillant de manière collective avec les communes concernées, précise Pierre-André Vuitel. Les habitants même de la région ne se rendent pas compte de la richesse de ce qu’ils ont à portée de main.»