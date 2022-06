Cinéma – Le Petit Nicolas en animation récompensé au Festival d’Annecy Le film retrace l’origine de la naissance du Petit Nicolas sous les plumes de ses deux créateurs, le dessinateur Jean-Jacques Sempé et l’auteur René Goscinny.

Le film avait été présenté hors compétition au Festival de Cannes en mai. AFP

Le film d’animation «Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» qui raconte la création du célèbre écolier de la littérature jeunesse, a décroché samedi le Cristal du long métrage du Festival d’Annecy (France), rendez-vous majeur du cinéma d’animation.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes en mai, ce film retrace l’origine de la naissance du Petit Nicolas sous les plumes de ses deux créateurs, le dessinateur Jean-Jacques Sempé et l’auteur René Goscinny, respectivement doublés par Laurent Lafitte et Alain Chabat. Mêlant souvenirs personnels des coauteurs, scènes pétillantes ou poétiques avec l’écolier, le film d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre – coécrit par Anne Goscinny, fille de René – sortira en salles courant octobre.

Fréquentation en hausse

Le prix du jury est revenu à «Interdit aux chiens et aux Italiens» d’Alain Ughetto qui y retrace l’histoire de ses grands-parents, partis du berceau familial du nord de l’Italie au début du XXe siècle pour refaire leur vie en France. Dix films d’animation étaient sélectionnés dans la compétition principale du festival d’Annecy, qui s’est tenu intégralement en présentiel du 13 au 18 juin, après deux ans de pandémie.

Créé en 1960, l’événement a enregistré des chiffres historiques de fréquentation sur cette édition: 13’248 festivaliers accrédités en provenance de 106 pays, soit 8% d’augmentation par rapport à 2019, précédente année record.

AFP

