Portrait de Michael von der Heide – Le petit prince de la pop helvétique est presque devenu sage Le chanteur fête un demi-siècle sur Terre et trente années sur scène. Entre nouvel album et horizons neufs, il se raconte. Francois Barras

Michael von der Heide nature, dans la forêt du Grandhotel Giessbach, au-dessus de Brienz. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

«Regarde cette mariée, elle est beaucoup mieux habillée que l’autre.» Autour de Michael von der Heide, pas moins de deux noces rivalisent de félicité maritale sur les hauteurs de Brienz. La terrasse du Grandhotel Giessbach, où le chanteur est venu répéter avec ses musiciens, s’anime en une carte postale géante où les froufrous de soie et de dentelle volent entre lac, ciel et forêt, tandis qu’au loin grondent les cascades où, dit-on, s’abîma Sherlock Holmes. Vous avez dit kitsch? Le chanteur répondrait glamour. Son talent – et son succès – ayant toujours été de savoir danser sur le fil fragile séparant l’un et l’autre.