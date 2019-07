Le Peugeot 5008 a réussi sa transformation en SUV

Le Peugeot 5008 a subi une profonde transformation en abandonnant le segment des monospaces pour se transformer en SUV accueillant jusqu’à sept personnes. Sa ligne est agréable, homogène, même si les plus sceptiques prétendent que l’arrière est un peu raté.

Il contribue pourtant à harmoniser un ensemble très réussi. On aime en particulier la proue avec sa calandre à ailettes chromée et le toit noir perlé, installé de série dès la version Crossway.

Dans l’habitacle, on retrouve la planche de bord du petit frère 3008 avec son i-cockpit et son instrumentation totalement numérique. Il séduit avant tout par sa modularité exceptionnelle. Les occupants de la deuxième rangée disposent de trois fauteuils individuels, coulissants et escamotables.

Les deux places postérieures, vraiment étroites, sont surtout réservées à des enfants. Elles se retirent facilement.

L’effacement des sièges arrière se double de la possibilité de replier celui du passager avant. Ce Peugeot 5008 se transforme alors en fourgon! Le volume minimum du coffre s’affiche à 702 l lorsque les sept places sont occupées et passe à 780 l avec cinq passagers. Il atteint enfin un total de 1940 l avec la possibilité d’enfourner des objets de 3,20 m de long lorsque seul le conducteur est à bord.

Le véhicule essayé était équipé du moteur diesel de 2 litres et 180 ch . Un groupe efficace et économique, couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Il offre un agrément de conduite certain, se montrant, sur route sinueuse, volontaire et efficient. En mode sport, il devient toutefois un peu bruyant…

Sa consommation s’est révélée relativement douce malgré une conduite principalement montagnarde. On regrette un peu son petit réservoir ( 56 l ) qui oblige à passer plus souvent à la pompe…

La tenue de route est exceptionnelle, ce SUV nous a bluffés par son agilité. Ses suspensions un peu fermes et son châssis d’une stabilité redoutable en font une familiale sécurisante.

L’Advanced Grip Control gère la motricité sur toutes sortes de terrains et un système d’assistance à la descente est désormais disponible. De quoi rajouter un côté baroudeur à ce SUV de charme.

(24 heures)