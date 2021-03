Communales 2021 à Tolochenaz – Le peuple met les deux camps au défi de reconstruire ensemble Les deux Municipaux sortants ont été confirmés dans leur fonction, mais deux membres de «Tolochenaz d’abord» accèdent eux aussi à l’Exécutif. Cédric Jotterand

Andreas Sutter (à gauche) et Olivier Jeanneret (à droite), photographiés vendredi lors d’une inauguration d’un sentier touristique, sont les deux municipaux sortants réélus. Sarah Rempe

C’est désormais une habitude, Tolochenaz a pris son temps pour «sortir» les résultats d’un second tour qui voyait dix candidats rêver d’un des cinq fauteuils municipaux. On le comprend mieux à la lecture des résultats puisque les prétendants se tiennent en 43 voix seulement, ce qui est infime, Brigitte Béguin échouant par exemple pour un seul petit coup de crayon.

Travailler et reconstruire

Contestée depuis plusieurs années par un bloc réuni sous la bannière de «Tolochenaz d’abord», la Municipalité repartira pourtant avec ses deux seuls rescapés en lice, soit Andreas Sutter (346) et Olivier Jeanneret (338), qui entraîne avec eux leur colistier d’«Ensemble L’Entente» Martin Zwahlen (324). Mais la population a décidé de leur adjoindre Frédéric Glassey (322) et Caridad Perez Salomé (310).

«Je crois que le message est clair: les électeurs veulent que nous parvenions à travailler ensemble, à reconstruire et à ramener le calme dans notre village», estime Olivier Jeanneret, réélu et soulagé. «Le verdict des urnes montre à mon sens que nous avons besoin d’une stabilité dans la commune et d’une certaine continuité, tout en assurant une meilleure représentativité des sensibilités, ce qui sera désormais le cas.»