Les antitabac ont gagné – «Le peuple n’est plus dupe de la stratégie des cigarettiers»

Une initiative qui passe, c’est rare. Encore plus sur le tabac. Comment expliquez-vous cette victoire?

Il y a eu une grande évolution sur cette question au sein de l’opinion publique. Le fait que le tabac cause de graves problèmes de santé est désormais reconnu. Il faut le rappeler: un fumeur sur deux va mourir d’une maladie attribuable à cette addiction! Les gens sont aussi de plus en plus soucieux de leur bien-être et conscients des stratégies pernicieuses de l’industrie du tabac pour continuer à vendre ses produits.