Accueil extrafamilial – Le peuple votera sur un renforcement des crèches en Suisse La gauche a récolté suffisamment de paraphes pour son initiative populaire. Elle va la déposer début juillet. Idéal pour booster sa campagne électorale. Delphine Gasche - Berne

Mettre ses têtes blondes à la crèche coûte parfois bonbon. Le PS veut contenir les coûts pour les parents. KEYSTONE

Le Parti socialiste a le sourire. Il a déjà récolté – avec le soutien des syndicats – environ 105’000 signatures pour son initiative sur les crèches, plus de deux mois avant le délai imparti. «C’est l’une des initiatives pour lesquelles la récolte a été la plus facile. Les gens venaient d’eux-mêmes vers nous dans la rue. Chacun nous racontait son histoire et ses difficultés à trouver une place pour ses enfants ou ses petits-enfants», explique la conseillère nationale Valérie Piller Carrard, vice-présidente du PS.