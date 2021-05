Avenir des retraites – Le peuple votera sur une 13e rente AVS L’Union syndicale suisse a recueilli plus de 100’000 signatures pour son initiative populaire. Son projet coûterait 2 milliards de francs. Philippe Rodrik

Pierre-Yves Maillard, président de l’Union syndicale suisse, espère un vote d’ici à deux ans sur l’initiative populaire «Pour une 13 e rente AVS»: «Au plus tard!» KEYSTONE/Peter Klaunzer

En pleine pandémie de coronavirus, l’Union syndicale suisse (USS) considère avoir réussi une belle performance auprès des citoyens. Son initiative populaire fédérale «Pour une 13e rente AVS», lancée le 5 mars 2020, a recueilli plus de 100’000 signatures. La course aux paraphes, malgré les restrictions sanitaires, n’aura donc duré que quatorze mois et demi, alors que le délai imparti est de dix-huit mois. Le président de la faîtière de plus de 300’000 travailleurs, Pierre-Yves Maillard, s’attend maintenant à un scrutin populaire sur la 13e rente AVS dans deux ans: «Au plus tard!»